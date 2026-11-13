Efeler'de ortaokul öğrencilerine balıkçılık temalı resim yarışması

Yarışmanın amacı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri çerçevesinde Efeler ilçesindeki ortaokul öğrencilerine yönelik bir resim yarışması düzenliyor. Etkinlikle öğrencilerin balıkçılık, su ürünleri, denizlerin ve su kaynaklarının korunması konularında farkındalık kazanmaları ve sanatsal yeteneklerini ortaya koymaları hedefleniyor.

katılım, kapsam ve tarihler:

Yarışma Efeler ilçesindeki ortaokullara yöneliktir ve 12 Kasım 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Organizasyon, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

sanat aracılığıyla bilinç ve sorumluluk:

Resim yarışmaları, çocukların bilgi ve duygularını görsel biçimde ifade etmelerine imkân tanır; bu etkinlik de deniz ve su kaynaklarının korunması gibi konuları genç kuşaklara taşımayı amaçlıyor. Müdürlüğün duyurusunda belirtilen hedefler arasında öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik mesajlarını eserlerine yansıtmaları yer alıyor.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür etkinlikler, hem öğrencilerde bilinç oluşturuyor hem de toplumsal düzeyde su kaynaklarının korunmasına dikkat çekiyor. Okullar ve öğretmenler, öğrencileri katılmaya teşvik ederek hem sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak hem de gelecek nesiller için koruma bilincinin güçlenmesine destek olacaktır.

AYDIN İL TARIM’DAN EFELER’DE RESİM YARIŞMASI