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Kuyubaşı'nda alt geçitte kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaralandı

Bilecik D-650 Kuyubaşı Köyü mevkiinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 54 BC 416 plakalı sürücü Bilal T. yaralandı; polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuyubaşı'nda alt geçitte kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaralandı

Kaza detayları:

Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Kuyubaşı Köyü mevkiindeki alt geçitte bugün iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, 41 AJT 854 plakalı tırı süren Davut B. alt geçide girerken, Bilecik istikametinden alt geçitten çıkan 54 BC 416 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü durumu ve müdahale:

Meydana gelen kazada 54 BC 416 plakalı tır sürücüsü Bilal T. yaralandı. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldığı ve durumuyla ilgili yetkililerin değerlendirme yürüttüğü bildirildi.

İnceleme ve ulaşım:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çarpışmanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde incelemelerini sürdürüyor ve kazayla ilgili tutanak tutulduğu belirtildi.

2 TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI

2 TIR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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