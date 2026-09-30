Anadolu’dakiler çarşısı Isparta'ya yaşayan zanaat merkezi kazandırıyor

Proje ve amaç:

Isparta Belediyesi, yerel zanaatları yaşatmak ve kadın kooperatiflerinin üretim gücünü artırmak amacıyla yeni bir merkez kuruyor. Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi ek binasında hayata geçirilecek Anadolu’dakiler Çarşısı: Isparta Zanaat ve Kooperatif Ürünleri Deneyim Merkezi, hem üretim hem de deneyim odaklı bir kültür merkezi olarak planlandı.

Proje, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yönetiminde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle ve Isparta Belediyesi tarafından uygulanıyor. Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 3 bin 60 metrekarelik bir alan üzerinde projelendirildi.

Atölye ve deneyim alanları:

Merkezde, ziyaretçilerin üretim sürecini görebileceği ve deneyimleyebileceği bir dizi atölye oluşturulacak. Planlanan alanlarda halı dokuma, ahşap ve deri işçiliği ile mozaik tablo yapımı gibi geleneksel el sanatlarında hem eğitim hem de canlı üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu yapı, yerel üreticilerin ürünlerini sergilemeleri ve satışa sunmaları için de imkan sağlayacak.

Atölye düzeni, üretici kooperatiflerinin sürekliliğini hedefleyerek tasarlandı; bölgesel turizm potansiyelini güçlendirecek etkileşimli bir deneyim sunması hedefleniyor. Ziyaretçiler hem üretim süreçlerini izleyecek hem de uygulamalı eğitimlere katılarak beceri kazanabilecekler.

İlerleme ve teknik çalışmalar:

Projenin inşaat ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar kapsamında yangın hattı oluşturuluyor, yapının çatı inşası devam ediyor ve asma tavan montajı gerçekleştiriliyor. Ayrıca elektrik kablolama işleri de aralıksız yürütülüyor.

Tamamlandığında merkez, Isparta’ya özgü geleneksel el sanatlarının üretim süreçlerini sergileyen, ziyaretçilerin bu süreçleri deneyimleyebildiği yaşayan bir müze ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. Projenin açılmasıyla birlikte yerel üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal katılımına katkı sağlanması hedefleniyor.

PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOGRAFYA HALI VE KİLİM MÜZESİ EK BİNASINDA HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN ANADOLU'DAKİLER ÇARŞISI: ISPARTA ZANAAT VE KOOPERATİF ÜRÜNLERİ DENEYİM MERKEZİ'NİN ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.