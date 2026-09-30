Dolar 49,0128 +0,02%
Euro 55,7040 +0,21%
Bist 12.123,62 -1,36%
Altın Gram 6.642,92 +0,86%
EUR/USD 1,1361 +0,12%
Brent Petrol 97,48 +1,37%
--°

Zamanı aşan Hisar Kalesi çevreyi gözetliyor

Kahramanmaraş Andırın'daki Gökgedik Mahallesi'nde yükselen Hisar Kalesi, doğal kaya üzerinde kurulu taş surları ve dalgalanan Türk bayrağıyla öne çıkıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zamanı aşan Hisar Kalesi çevreyi gözetliyor

Tarihi Hisar Kalesi doğayla iç içe ayakta

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Gökgedik Mahallesi sınırlarında yer alan Tarihi Hisar Kalesi, sarp arazinin üstünde konumlanan yapısıyla dikkat çekiyor. Doğal kaya kütleleri üzerine inşa edilmiş olan kale, günümüze ulaşan taş duvarları sayesinde tarihsel görünümünü büyük ölçüde koruyor.

Konum ve mimari özellikleri:

Kale, bulunduğu yüksek ve sarp konum sayesinde çevredeki vadileri ve yolları gözetleyebilecek bir noktada yer alıyor. Taş surlar ve doğal kayanın sunduğu koruma, yapının savunma amaçlı inşa edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Yemyeşil doğayla bütünleşen cepheleri, kalenin çevresel dokuyla uyumlu görünmesini sağlıyor.

Stratejik önem ve güncel durum:

Geçmişte bölgeyi kontrol etmek ve savunma amacıyla kullanılan bu tür yapılar arasında yer alan Hisar Kalesi, bugün de sağlamlığını koruyan duvarlarıyla ilgi çekiyor. Surlarında dalgalanan Türk bayrağı kalenin kimliğini vurgularken, yapı hem tarihi miras hem de ziyaretçilerin ilgisini toplayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

KALENİN SARP ARAZİ ÜZERİNDEKİ KONUMU, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BÖLGEYİ KONTROL ETMEK VE SAVUNMA AMACIYLA...

KALENİN SARP ARAZİ ÜZERİNDEKİ KONUMU, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BÖLGEYİ KONTROL ETMEK VE SAVUNMA AMACIYLA KULLANILAN STRATEJİK YAPILARDAN BİRİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizin bin hali Bodrum’da: üç gün sürecek uluslararası balık festivali
images

Kırşehir'in Hamidiye Camii'sindeki cennet tasvirleri ilgi topluyor
images

Erfelek’te özel öğrenciler için Mutlu Çarşamba hazırlıkları
images

Lezzet ve müzik Niğde'de buluşuyor: 10 günlük gastronomi festivali başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da temizlik hizmetlerinde saha riskleri masaya yatırıldı

Türkiye artık savaşlara seyirci kalmayacak, huzurun teminatı İmam Hatip nesli olacak

Onuachu formasını geri almak için kadro yarışında

Psikiyatri birimleri eski göğüs hastanesine taşınıyor, randevu yerini kontrol edin

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor