Zamanı aşan Hisar Kalesi çevreyi gözetliyor

Tarihi Hisar Kalesi doğayla iç içe ayakta

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Gökgedik Mahallesi sınırlarında yer alan Tarihi Hisar Kalesi, sarp arazinin üstünde konumlanan yapısıyla dikkat çekiyor. Doğal kaya kütleleri üzerine inşa edilmiş olan kale, günümüze ulaşan taş duvarları sayesinde tarihsel görünümünü büyük ölçüde koruyor.

Konum ve mimari özellikleri:

Kale, bulunduğu yüksek ve sarp konum sayesinde çevredeki vadileri ve yolları gözetleyebilecek bir noktada yer alıyor. Taş surlar ve doğal kayanın sunduğu koruma, yapının savunma amaçlı inşa edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Yemyeşil doğayla bütünleşen cepheleri, kalenin çevresel dokuyla uyumlu görünmesini sağlıyor.

Stratejik önem ve güncel durum:

Geçmişte bölgeyi kontrol etmek ve savunma amacıyla kullanılan bu tür yapılar arasında yer alan Hisar Kalesi, bugün de sağlamlığını koruyan duvarlarıyla ilgi çekiyor. Surlarında dalgalanan Türk bayrağı kalenin kimliğini vurgularken, yapı hem tarihi miras hem de ziyaretçilerin ilgisini toplayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

KALENİN SARP ARAZİ ÜZERİNDEKİ KONUMU, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BÖLGEYİ KONTROL ETMEK VE SAVUNMA AMACIYLA KULLANILAN STRATEJİK YAPILARDAN BİRİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR