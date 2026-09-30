Anadolu’dakiler için KUDAKA’dan üretim ve tanıtım hamlesi

KUDAKA'nın destek programı ve hedefleri:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından ilan edilen 'Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı' kapsamında Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda programın öncelikleri, başvuru şartları ve desteklenecek faaliyetler katılımcılara aktarıldı.

Programın temel hedefi, bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin üretim ve işleme kapasitesini geliştirmek, tanıtım ve görünürlüğünü artırmak ve 'Anadoludakiler' markası altında değer kazanmasını sağlayarak yerel üretime katkı sunmaktır. KUDAKA, bu amaçla üretimden tanıtıma uzanan bütüncül bir yaklaşımı öne çıkarıyor.

kimler başvurabilir ve hangi faaliyetler desteklenir:

Programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, birlikler, üretici birlikleri, kooperatifler ve mahalli idareler başvurabilecek. Toplantılarda, destek kapsamındaki faaliyetlerin üretim kapasitesinin artırılması, işleme altyapısının güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması gibi alanları kapsadığı detaylandırıldı.

mali şartlar, oranlar ve başvuru takvimi:

Program kapsamında proje başına 2 milyon ila 10 milyon lira arasında destek sağlanacak ve destek oranı %25 ile %50 arasında belirlenecek. Başvurular, KAYS üzerinden 9 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek; taahhütnamelerin teslimi için son tarih 16 Kasım 2026 saat 18.00 olarak açıklandı.

Bilgilendirme toplantılarında başvuru sürecine ilişkin teknik ayrıntılar, değerlendirme kriterleri ve teslim belgeleri hakkında katılımcılara rehberlik sağlandı. KUDAKA temsilcileri, projelerin planlama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı.

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, Bayburt, Erzincan ve Erzurum'un coğrafi işaretli değerlerinin desteklenmeye devam edeceği ve programın bölgesel ekonomi ile tarım ve gıda sektörlerine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi. Program, yerel üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırmayı ve bölgesel markalaşmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

OĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE KUDAKA DESTEĞİ