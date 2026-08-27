Anadolu'nun genç buz yıldızları Palandöken'de şampiyonluk için kayacak

ANALİG 2026 Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başlıyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası, genç sporcuları buluşturmak üzere 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programı kapsamında yer alıyor ve Palandöken 2000'lik Buz Pisti ev sahipliğinde yapılacak.

yarışma formatı ve hazırlıklar:

Üç gün sürecek şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen genç patenciler, kendi kategorilerinde en iyi performansları sergilemek için piste çıkacak. Yetkililer, organizasyon hazırlıklarının tamamlandığını belirterek sporcuların güvenliği ve müsabaka akışı için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Organizasyonun hedefi, yetenekli sporculara yarışma tecrübesi kazandırmak ve onların ulusal düzeyde görünürlüklerini artırmaktır.

Erzurum'da beklenen atmosfer ve çağrı:

Şampiyona, sadece rekabet değil aynı zamanda gençler arasında dayanışma ve sporun birleştirici gücünü de ön plana çıkaracak. Yetkililer, hem sporculara başarı dileklerini iletirken hem de Erzurumlu sporseverleri bu görsel ve sportif şölene ortak olmaya davet etti. Palandöken 2000'lik Buz Pisti genç yıldızların performanslarına tanıklık edecek; organizasyon boyunca izleyiciler heyecan dolu anlar izleyecek.

ANALİG 2026, Türkiye'nin buz sporlarındaki taze yeteneklerini görünür kılma ve onlara ulusal sahnede rekabet etme fırsatı sunma misyonunu sürdürecek.

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU İLE ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENECEK OLAN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ERZURUM'DA BAŞLIYOR.