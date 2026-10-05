Anadolu'nun Roma hazineleri Kopenhag'da moda ve güçle buluştu

Anadolu mirası Kopenhag sahnesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Müzesi koleksiyonundan ödünç verilen 18 eserin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Glyptotek Müzesi'nde açılan 'Roma İmparatorluğu'nda Modanın Gücü' sergisinde yer aldığını duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında, Anadolu'nun zengin tarihinin uluslararası izleyiciyle buluşmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

serginin teması ve sunumu:

Sergi, Roma döneminde kıyafetlerin, takıların ve saç biçimlerinin kimlik, toplumsal statü ve gücü nasıl yansıttığını örnek eserlerle anlatıyor. Ziyaretçiler karşısına çıkan büyük ölçekli mermer heykeller imparatorluk ailesini ve seçkinleri betimlerken, arkeolojik tekstiller, takılar ve ayakkabılar dönemin günlük ve tören giyimini görünür kılıyor. Bu sunum, giysi ve görsel temsil aracılığıyla toplumsal hiyerarşi ve kimlik inşasının tarihî kökenlerine ışık tutuyor.

Sergideki 18 eser, Glyptotek'in Roma koleksiyonunun yanı sıra British Museum, Danimarka Ulusal Müzesi ve Thorvaldsens Müzesi koleksiyonlarından seçilen parçalarla birlikte sergilenerek Anadolu mirasını uluslararası bağlamda konumlandırıyor. Küratöryel kurgunun amacı, farklı coğrafyalardan gelen objelerin etkileşimiyle Roma dünyasında moda ve güç ilişkisini çok boyutlu incelemek.

bilimsel program ve iş birlikleri:

Sergiye eşlik eden bilimsel yayın, Dr. Cecilie Brns ve müze editörü Anna Manly editörlüğünde hazırlanıyor; Danca ve İngilizce olarak yayımlanacak, hakemli 12 bölüm içerecek ve uluslararası akademisyenlerin katkılarını taşıyacak. Yayın, Roma heykel sanatında giyim ve kimlik konusuna farklı disiplinlerden yaklaşımlar sunmayı hedefliyor.

Sergi süresince planlanan etkinlikler arasında eğitim programları, rehberli turlar, konferanslar, disiplinler arası paneller ve sesli rehber uygulamaları bulunuyor. Ayrıca moda tasarımcıları ve yayın kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde serginin popüler ve akademik çevrelerde yayılımı desteklenecek.

Organizasyonun kültürel diplomasi boyutu de öne çıkıyor: Yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerin iadesiyle başlayan süreçler, eser ödünçleri ve ortak sergiler aracılığıyla kurumlar arasında sürdürülebilir güven ve iş birliği zemini yaratıyor. Bu çerçevede Septimius Severus başının iadesi gibi adımlar, iadelerin ardından gelişen bilimsel çalışmalar ve kültürel değişimlerin kalıcı iş birliklerine dönüşebileceğine dair somut örnekler sunuyor.

Sergi 1 Ekim'de açıldı ve ziyaretçiler tarafından 29 Mart 2027 tarihine kadar görülebilecek. Bu süre zarfında Anadolu'nun Roma dönemi mirası, uluslararası koleksiyonlarla birlikte moda, kimlik ve görsel temsil tartışmalarına yeni bir tarihî perspektif kazandıracak.

BURDUR MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN 18 ESER, KOPENHAG'DAKİ GLYPTOTEK MÜZESİ'NDE AÇILAN ‘ROMA İMPARATORLUĞU'NDA MODANIN GÜCÜ' SERGİSİNDE YER ALIYOR