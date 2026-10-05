Kültür ve turizm personeline afetlerde psikolojik ilk yardım eğitimi

Eğitimin amacı:

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin etkin yürütülmesini sağlamayı hedefledi. Program, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak planlandı ve Düzce İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İçerik ve uygulama:

Eğitim, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılandırıldı. Oturumu, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikoloğu Aslı Atıcı Aktaş yönetti. Katılımcılara "Psikolojik İlk Yardım" konusunda temel bilgiler aktarıldı ve afet sonrası yürütülen psikososyal destek süreçlerinde uygulanacak yöntemler üzerinde duruldu.

Beklenen kazanımlar ve iş birliği:

Programın amaçları arasında personelin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve farkındalığını artırmak, müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve yürütülecek psikososyal hizmetlerin etkinliğini yükseltmek yer aldı. Eğitimle, sahada görev alacak personele temel müdahale yaklaşımı ve destek yöntemleri konusunda tutarlı bir çerçeve kazandırılması hedeflendi.

DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİNİN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ.