Anadolu'nun taş hafızası kayıt oluyor: 18 ilde yürütülen envanterle 7 bin eser belgelendi

proje ve hedefleri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024'te başlatılan Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi, Anadolu'da taşlara işlenmiş tarihî ve kültürel hafızayı sistematik şekilde belgelemeyi amaçlıyor. Proje, ülke genelinde tespit edilen mezar taşları ve kitabelerin; dönem, bölge, malzeme, yazı türü, sanat üslubu ve kitabe özellikleri başlıklarında bilimsel olarak sınıflandırılmasını ve ortak bir dijital veri tabanında birleştirilmesini hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy proje kapsamında yürütülen saha çalışmalarıyla ilgili olarak Anadolu'nun taş üzerindeki hafızasının bilimsel yöntemlerle kayıt altına alındığını, korunduğunu ve gelecek kuşaklara aktarıldığını belirtti.

saha çalışmaları ve tespitler:

Projenin ilk uygulamaları 2025 yılında akademisyenlerin yürütücülüğünde Tokat, Denizli, İstanbul ve Diyarbakır'da başlatıldı. Bu ilk aşamada Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Alaattin Mahallesi Mezarlık Alanı'nda 243 şahide, İstanbul'daki Şeyh Mustafa Devati Haziresi'nde 504, Tokat'taki Mahmutpaşa Camii Haziresi'nde 13 ve Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camisi Haziresi'nde 99 mezar taşı tespit edilerek kayıt altına alındı. Böylece projenin ilk uygulama yılında dört ilde toplam 859 eser belgelendi.

Çalışmalar 2026'da genişletilerek 18 ile taşındı ve saha sonuçları veri sistemine aktarılmaya devam etti; bugüne kadar yaklaşık 7 bin eserin belgeleme işlemleri tamamlandı. Bakanlık, saha çalışmalarının yıl sonuna kadar sürmesini planlıyor.

neden önemli:

Mezar taşları ve kitabeler sadece isim ve tarihler içermiyor; dönemin dili, sanatı, inancı, estetik anlayışı ve toplumsal hayatından izler taşıyan birer belge niteliğinde. Bu nedenle envanter çalışması, hem yerel tarih araştırmaları hem de sanat tarihî ve epigrafik incelemeler için uzun vadeli bir kaynak oluşturacak.

Projenin sürdürülebilir bir ulusal dijital hafıza ortaya koyması ve zaman içinde kapsamlı bir bilimsel külliyata dönüşmesi amaçlanıyor; böylece araştırmacılar ve gelecek kuşaklar Anadolu'nun taş üzerindeki mirasına kolay erişebilecek.

18 İLDE YAKLAŞIK 7 BİN MEZAR TAŞI VE KİTABE BELGELENDİ