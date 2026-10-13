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Anamur'da Mescid-i Aksa kız Kur’an kursunda söndürme tatbikatıyla farkındalık

Anamur'da Mescid-i Aksa Kız Kur’an Kursu'nda yapılan yangın eğitimi ve tatbikatla öğrenci ile personele söndürme ve güvenlik uygulamaları öğretildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Anamur'da Mescid-i Aksa kız Kur’an kursunda söndürme tatbikatıyla farkındalık

Anamur'da kursta yangın farkındalığı artırıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde Mescid-i Aksa Kız Kur’an Kursunda öğrenci ve personele yönelik düzenlenen yangın farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Anamur İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince planlandı ve uygulandı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, alınması gereken güvenlik önlemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verildi. İtfaiye eri Mustafa Bozdemir yönetimindeki oturumlarda teorik bilgilendirmenin ardından temel müdahale yöntemleri anlatıldı ve dikkat edilmesi gereken davranışlar vurgulandı.

tatbikat ve amaç:

Teorik eğitimin ardından yapılan tatbikatta öğrenciler uygulamalı olarak yangın söndürme cihazlarını kullanma pratiği yaptı. Programa katılan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, itfaiye ekiplerine katkıları için teşekkür etti ve bu tür çalışmaların öğrenci ile kurs personelinin güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti. Eğitimle hedeflenen, kurs ortamında olası yangın risklerine karşı bilinç oluşturmak ve doğru müdahale becerilerini geliştirmektir.

Uygulamalı eğitim ve tatbikatın tekrarlanmasının, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yangın güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE MESCİD-İ AKSA KIZ KUR’AN KURSUNDA ÖĞRENCİ VE PERSONELE YÖNELİK YANGIN...

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE MESCİD-İ AKSA KIZ KUR’AN KURSUNDA ÖĞRENCİ VE PERSONELE YÖNELİK YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ VE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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