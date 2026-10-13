Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Denetim kapsamı ve uygulama:

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde denetimleri sıkılaştırdı. Ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor; göl kıyısındaki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve şehir merkezindeki perakende satış noktaları sistematik olarak kontrol ediliyor.

Yürütülen denetim programına İlçe Müdürü Hüseyin Özver de katıldı. Yapılan kontrollerde balıkların yasal boy sınırlarına uyumu, ilgili mevzuata uygun ruhsat ve belgelerin varlığı tespit edilerek, balıkçılara mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Koruma amaçlı esas boy sınırları:

Denetimlerde uygulanan asgari avlanabilir boy ölçüleri açıkça hatırlatıldı. Buna göre sazan: 40 cm, sudak: 26 cm, kadife sazanı: 26 cm ve tatlı su kefali: 20 cm olmak üzere belirlenen sınırlar esas alınıyor. Bu ölçülere uyumun sağlanması sürdürülebilir stok yönetimi açısından temel bir gereklilik olarak vurgulandı.

Gözlem yöntemleri ve devam eden süreç:

İlçe Müdürlüğü açıklamasında, gölün hem havadan hem de karadan sürekli izlendiği belirtildi. Göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile balık ve sülük avlak sahaları da gözlem altında tutuluyor. Kontroller sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılıyor ve mevzuata uygunluğun sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ile su ürünleri ticaretinin korunması için avlanma yasaklarına ve yasal ölçülere uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Beyşehir Gölü'ndeki denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI. TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TATLI SU BALIĞI ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA EKİPLER, 24 SAAT ESASINA GÖRE KONTROLLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.