Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yeni akademik yıla kimlik ve değer vurgusuyla başladı

açılış töreni ve program akışı:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni, protokol üyeleri, akademik kadro ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; üniversitenin hazırladığı kısa tanıtım videosu izletildi ve kültür‑sanat etkinliği kapsamında Doç. Dr. Ömer Faruk Bayrakçı ile Öğr. Gör. Dr. Tuncay Dağlı tarafından saz eserleri seslendirildi. Konserin ardından açılış konuşmaları ve akademik yıl dersi ile program tamamlandı.

rektörün mesajı: araştırma, sağlık teknolojileri ve uluslararası hedefler:

Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, üniversiteye 1993'ten bu yana mensup olmaktan duyduğu gururu dile getirerek ESOGÜ'yü eğitim ve araştırmada köklü bir kurum olarak tanımladı. Gümüşsoy, kampüsün tıp, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimlerdeki altyapısını hatırlatarak üniversitenin araştırma‑geliştirme potansiyelini daha görünür kılma hedefini öne çıkardı.

Sağlıkta dijital teknolojiler öncelikli alan vizyonumuza uygun olarak sağlık alanındaki bilgi ve tecrübemizi yapay zeka ve biyoteknolojiyle birleştiren multidisipliner projelerle uluslararası alanda üst sıralara taşımak en büyük hedefimizdir. Rektör, öğrencilere eğitimlerine güvenmeleri, araştırma yapmaları, sorgulamaları ve dostluklar kurmaları tavsiyesinde bulundu; 2026-2027 akademik yılının tüm paydaşlara sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi. Konuşmasında ayrıca Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki insani krizlerin sona ermesi temennisine yer verdi.

açılış dersi: kimlik, değerler ve kabiliyetler:

29. Dönem TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı açılış dersinde kimlik, değer ve kabiliyet kavramlarını üç ayaklı bir tabureye benzeterek anlattı. Şentop, kişisel tarihin, değerlerin ve kabiliyetlerin birbirini tamamladığında bireyin zorluklar karşısında ayakta kalacağını belirtti.

Konuşmada, değerlerin büyük laflarda değil günlük kararlar ve davranışlarda ortaya çıktığı vurgulandı; adalet ve dürüstlük örnekleri üzerinden bedelsiz değerlerin dekoratif olabileceği, gerçek değerin savunulabilir ve bedeli ödenebilir olmasında yattığı ifade edildi. Şentop diploma ile kabiliyet arasındaki farkı da ele alarak diplomanın emeğin göstergesi olduğunu, gerçek yetkinliğin ise problem çözme, dinleme ve ekip yönetme gibi kazanımlarla ortaya çıktığını söyledi.

Kimlik bir pusula ise, değerler o pusulanın ibresidir. Ayrıca dijital çağın risklerine dikkat çekerek algoritmaların kişiliği yansıtmadığı, bunun yerine kim olunması gerektiğini dayattığı uyarısında bulundu: algoritma size kim olduğunuzu göstermez. Bu mekanizmaların bireylerin düşünce çevresinde duvarlar ördüğünü ve sahici kimlik oluşumunu zayıflatabileceğini sözlerine ekledi.

Şentop konuşmasının devamında toplumsal ve uluslararası konulara da değinerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda önemli bir aktör olduğuna işaret etti; tarihi süreçte içe kapanma dönemlerinin geride bırakıldığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Tören, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Hasan Ünal, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla sona erdi. Açılış programı, üniversite yönetimi ve katılımcıların bir araya gelmesiyle ESOGÜ'nün yeni akademik yılına yönelik beklenti ve hedeflerini ortaya koydu.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN (ESOGÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, PROTOKOL ÜYELERİ, AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.