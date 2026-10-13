Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia Sebte'de

İspanya Kralı VI. Felipe ile Kraliçe Letizia, iki buçuk ay önce kente kitlesel göç akını yaşatan olayın ardından Sebte'yi ilk kez resmi olarak ziyaret etti. Ziyaret, kraliyet çiftinin 2007'den bu yana ilk Sebte ziyareti olarak kayda geçti ve kentte yaşayanlar tarafından İspanyol bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı.

karşılama ve mesajlar:

Çift, temaslarına Belediye Binası'nda başladı; burada kent yetkilileriyle bir araya gelerek kraliyetin Sebte ve yerel kurumlara verdiği desteği yinelediler. Ziyarette toplanan kalabalık, spor karşılaşmalarından bilinen Ben İspanyol'um tezahüratıyla kraliyet çiftini selamladı. Kral ve Kraliçe, Belediye Binası önünde toplananlarla tokalaşıp kısa selamlaşmalar gerçekleştirdi.

anma töreni ve Melilla ziyareti:

Kraliyet çiftinin, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde denizde hayatını kaybeden göçmenler için Sidi Embarek Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılması bekleniyor. Sebte'deki programın kent merkezinde toplum temsilcileriyle yapılacak buluşmayla tamamlanacağı ve çiftin bir sonraki durağının Melilla olacağı bildirildi.

Ziyaret, iki buçuk ay önce Fas üzerinden gelen ve yaklaşık 70-80 bin kişinin kısa sürede İspanyol topraklarına geçmesiyle başlayan göç krizinin ardından gerçekleşiyor. Bu süreçte resmi kayıtlara göre 140'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

kentin durumu ve siyasi yansımalar:

Akdeniz kıyısındaki 84 bin nüfuslu Sebte'de halen yaklaşık 15 bin göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor. Göçmenlerin kentteki varlığı, siyasi tartışmalara neden olurken muhalefet partileri yaklaşan seçimlerde hükümeti hedef alıyor. Göçmenler, Sebte ve Melilla'yı Avrupa ana karasına ulaşmak için bir basamak olarak görüyor.

Fas yönetimi, asırlardır İspanya kontrolünde olan bu eksklavlardaki İspanyol egemenliğini tanımıyor; bu nedenle Madrid yönetimi, kraliyet ziyaretinin Rabat tarafından nasıl karşılanacağını yakından izliyor. Kraliyet çiftinin ziyareti, hem bölge sakinlerine moral vermek hem de merkezi yönetimin bölgeye ilgisini somutlaştırmak amacıyla değerlendiriliyor.

Sebte'ye dönüş, kraliyetin yerel kurumlarla dayanışma mesajını pekiştirirken, kentin toplumsal ve siyasi dinamiklerinde göç krizinin etkileri ve çözüm arayışları gündemde kalmaya devam ediyor.

İSPANYA KRALI VI. FELİPE VE KRALİÇE LETİZİA, İKİ BUÇUK AY ÖNCE YAKLAŞIK 80 BİN GÖÇMENİN KİTLESEL AKININA UĞRAYAN SEBTE'YE İLK KEZ GELDİ.