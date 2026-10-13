Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

alkü heyeti cezayir'de akademik iş birliklerini ilerletti:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan liderliğindeki heyet, Cezayir'deki Tlemcen Üniversitesi ziyareti kapsamında iki üniversite arasında akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret süresince, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasına, ortak bilimsel projelerin yürütülmesine ve çift diploma imkanlarının değerlendirilmesine odaklanıldı; bu çerçevede iş birliği anlaşmaları imzalandı.

konsolosluk görüşmesi ve vize süreçlerinin ele alınması:

Program, Oran Başkonsolosluğu'nda Konsolos Vekili Mustafa Ateşçi ile yapılan görüşmeyle başladı. Görüşmede Türkiye–Cezayir yükseköğretim ilişkileri, Erasmus+ hareketlilikleri ve yürütülen bilimsel çalışmalar ele alındı. Heyet, Tlemcen Üniversitesi öğrencilerinin vize başvurularına ilişkin süreçleri de masaya yatırdı; Rektör Türkdoğan görüşmede konsolosluğa teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

fakülteler arası iş birlikleri ve ortak projeler:

Oran ziyaretinin ardından ALKÜ heyeti, Tlemcen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mourad Meghachou ve Rektör Yardımcısı ile Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Hamza Şerif Ali ile bir araya geldi. Toplantılarda üniversitelerin akademik yapıları, yürütülen araştırma faaliyetleri ve ortak eğitim programları detaylı olarak değerlendirildi. Görüşmelerde; çift diploma programları, Erasmus+ kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel değişimleri ile uluslararası proje ortaklıkları öncelikli gündem maddeleri oldu.

Heyet, Tlemcen Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ni ziyaret ederek laboratuvarları, eğitim programlarını ve araştırma altyapısını inceledi. Fakülte temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, teknoloji alanında ortak AR-GE çalışmaları, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılması üzerinde duruldu. Programın ikinci gününde Tlemcen Tıp Fakültesi ziyaret edilerek tıp ve sağlık bilimleri alanlarında potansiyel ortak projeler istişare edildi; eğitim altyapısı ve araştırma kapasiteleri değerlendirildi.

gelecek planları ve beklentiler:

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen toplantıların iki üniversite arasındaki akademik ilişkinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Erasmus+ kapsamındaki hareketliliklerin artırılmasının hedeflendiğini, ortak araştırma faaliyetleri ve uluslararası projelerde birlikte yer alınması konusunda çalışmalara devam edileceğini belirtti. Türkdoğan, ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birliği anlaşmaları ve ortak girişimler üzerinde ortak bir yol haritası oluşturulacağını ifade etti.

Taraflar, akademisyenlerin ortak yürüteceği çalışmaların bilimsel çıktılar üreteceğine ve öğrencilerin uluslararası eğitim deneyimlerinin zenginleşmesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. ALKÜ yönetimi, Tlemcen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mourad Meghachou ve üniversite kadrosuna iş birliğine sağladıkları katkılar için teşekkür etti.

Bu ziyaret, ALKÜ'nün uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda Türkiye ile Cezayir arasındaki yükseköğretim ilişkilerine katkı sağlamayı ve iki kurum arasında uzun vadeli akademik iş birliklerine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

kültürel temaslar ve kapanış:

Akademik görüşmelerin yanı sıra heyet, Tlemcen'in tarihî ve kültürel mirasını tanıma fırsatı da buldu. İki günlük program kapsamında Tlemcen Ulu Camii, tarihî Meşvar Sarayı, Mansurah ve tarihi minaresi ile Lalla Setti Platosu ziyaret edildi. Program, yapılan kapanış görüşmeleri ve karşılıklı teşekkürlerin ardından sona erdi.

ALKÜ REKTÖRÜ PROF. DR. KENAN AHMET TÜRKDOĞAN (SOLDA), CEZAYİR’DEKİ TLEMCEN ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ