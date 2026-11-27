Düzce'de anaokulunda teknik denetim

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) ekipleri, Kaynaşlı ilçesindeki Abdussamed Dik Anaokulu'nda kapsamlı teknik inceleme ve periyodik kontrol çalışmaları yürüttü. Uzman personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okulun teknik altyapısının sağlık ve güvenlik açısından değerlendirilmesi hedeflendi.

denetim kapsamı:

Yapılan kontrollerde kazan dairesi, yangın güvenlik sistemleri, akışkan tesisatı ve makine alanındaki diğer ekipmanlar ayrıntılı şekilde incelendi. Her bir birim uzman ekiplerce gözden geçirilerek olası arıza ve risk unsurları belgelendi ve gerekli tedbirlerin alınması için notlar oluşturuldu.

amaç ve izlenecek adımlar:

Çalışmanın temel amacı, eğitim ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarının korunması ile yaşanabilecek risklerin önceden tespit edilmesidir. Denetim sonrası ortaya konan bulgular doğrultusunda gerekli bakım-onarım ve iyileştirme önerileri ilgili birimlere iletilecek, periyodik kontrollerin düzenli sürdürülmesi sağlanacaktır.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumlarda güvenli öğrenme ortamları oluşturma çerçevesinde benzer iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini düzenli olarak devam ettireceğini bildirdi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ (İSGB) EKİPLERİ TARAFINDAN KAYNAŞLI İLÇESİNDEKİ ABDUSSAMED DİK ANAOKULU’NDA KAZAN DAİRESİ, YANGIN SİSTEMLERİ VE TESİSAT EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.