Kaymakam Uzan’dan şehit ailelerine moral ve destek ziyareti

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ile eşi Meryem Uzan, ilçe genelinde sürdürdükleri şehit aileleri ziyaretleri kapsamında yakınlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlendi, kendilerine iletilecek destekler hakkında bilgi verildi.

ziyaretin kapsamı:

Kaymakam Uzan ve eşi, terör şehidi Uzman Çavuş Ercan Çelik’in babası Muhammed Çelik ve annesi Şehri Naz Çelik ile, şehit Jandarma Er Arif Çakır’ın annesi Melahat Çakır’ı ziyaret etti. Ailelerle yakından ilgilenen heyet, gündemdeki talepleri dinleyip not aldı.

anma ve iyi dilekler:

Ziyaretlerde vatan uğruna hayatlarını kaybeden şehitler Uzman Çavuş Ercan Çelik ve Jandarma Er Arif Çakır rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Kaymakam Uzan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak ailelere sağlık, huzur ve esenlik diledi. Umre ziyaretini tamamlayan Melahat Çakır için de umresinin kabul olması temennisinde bulunuldu.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, EŞİ MERYEM UZAN İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ. ZİYARETLERDE AİLELERİN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEYEN KAYMAKAM UZAN, DEVLETİN HER ZAMAN ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA OLDUĞUNU VURGULADI.