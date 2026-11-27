Okul mutfağı toplumsal dayanışmanın sıcak adresi oldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaymakamlık ile belediyenin işbirliği, okul mutfağını yerel dayanışmanın merkezine dönüştürdü. Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında günlük olarak hazırlanan yemekler, ilçede yalnız yaşayan, engelli, yaşlı ve yemeğini hazırlayacak yakını bulunmayan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Nasıl uygulanıyor:

İlçede yürütülen çalışma, Eyyübiye Kaymakamlığı ile Eyyübiye Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülüyor. Yemekler lisenin mutfağında büyük özenle hazırlanıyor ve dağıtım, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince evlere yapılıyor. Operasyon, günlük düzen ve hijyen standartlarına uygun şekilde organize ediliyor; bu sayede yemekler düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hedef kitle ve toplumsal etkisi:

Projeyle özellikle yemek hazırlamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar ile günlük yaşamını tek başına sürdüren ailelere öncelik veriliyor. Hizmet sayesinde her gün bin 280 haneye ulaşılırken toplamda yaklaşık 3 bin kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projenin sadece temel besin ihtiyacını gidermediğini, aynı zamanda paylaşma ve gönül belediyeciliği anlamında güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı. Başkan Kuş, kapılarını çaldıklarında vatandaşların yalnız olmadıklarını hissetmelerinin önemine dikkat çekti.

Bu uygulama, yerel yönetimler ile eğitim kurumlarının koordinasyonunun somut bir örneğini sunarken, sosyal yardımlaşmanın günlük hayata nasıl yansıdığını da gözler önüne seriyor.

ŞANLIURFA’DA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE TARAFINDAN OKUL MUTFAĞINDA PİŞİRİLEN YEMEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR.