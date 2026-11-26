sezon ve çalışma koşulları:

Andırın ilçesinde yöre halkı tarafından yeşil altın olarak adlandırılan defne yaprağı hasadı Eylül ayında başlayıp mart ayına kadar devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla üreticiler sarp ve engebeli ormanlık alanlara gidiyor; araçların ulaşamadığı dik yamaç ve kayalık bölgelerde defne dalları budanıyor.

Kesilen dallar, bölge köylüleri tarafından tek seferde 40-50 kilogram ağırlığındaki demetler halinde sırtlanarak yol kenarındaki toplanma noktalarına taşınıyor. Bu zorlu taşıma, hasat işinin en emek yoğun aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

toplama, tartım ve sanayiye sevk:

Toplanma noktalarında biriktirilen defne yaprakları kantarlarda tartılıp kayıt altına alınıyor. Kayıt işlemlerinin ardından ürünler kamyon ve pikaplarla yurt içindeki çeşitli tesislere sevk ediliyor.

Fabrikalarda kurutulup ayrıştırılan defne yaprakları; kozmetik, sabun ve parfümeri başta olmak üzere ilaç, gıda ve baharat sanayisinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Türkiye’nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan defne, zorlu arazi şartlarına ve kış soğuğuna rağmen mart ayına kadar sürecek hasat dönemi boyunca Andırınlı üreticilerin aile bütçesine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YÖRE HALKININ "YEŞİL ALTIN" OLARAK ADLANDIRDIĞI DEFNE YAPRAĞI HASADI DEVAM EDERKEN, ÜRETİCİLER SARP VE ENGEBELİ ARAZİLERDEN 40-50 KİLOLUK DEMETLERİ SIRTLARINDA TAŞIYARAK EKONOMİYE KAZANDIRIYOR.