Karaoğlanlı'da köy okulu üretim ve eğitim merkezine dönüştü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki atıl okul; Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" kapsamında yenilenerek kadınlara açık bir kurs merkezine çevrildi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin ve beraberindeki heyet, merkezde yürütülen dikiş ve el sanatları kurslarını ziyaret etti.

Kurs merkezinde yürütülen eğitimler:

Merkezde el sanatları teknolojisi alanında açılan dikiş kursu yoğun ilgi görüyor. Kursiyerlerle sohbet eden Şahin, kursların hem eğitim hem de üretim eksenli bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Ziyarette Müdür Yardımcısı Necdet İnce, Muay Thai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, Gastronomi Derneği Onursal Başkanı Gürdeniz Ürkmez ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri de hazır bulundu.

Öğretmen Dilek tarafından yürütülen kurs, katılımcıların el becerilerini geliştirmeye ve ortaya çıkan ürünleri yerel pazara sunmaya yönelik çalışmalara imkân veriyor. Merkez, hem kursiyerlerin öğrenme süreçleri hem de üretken faaliyetlerle köy ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Köy okullarının yeniden işlevlendirilmesi ve kadın istihdamı:

Şahin, köy okullarının yeniden hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, Şehzadeler genelinde 6 köy okulu ve bazı kamu binalarının halk eğitimi faaliyetleri kapsamında tekrar kullanımda olduğunu aktardı. Şahin, projenin geleneksel kültürün yaşatılması ve çocukların yetişmesi açısından değer taşıdığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Halk eğitimi merkezimizin faaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere Şehzadeler’de 6 köy okulumuz ve kamu binaları tekrar hayata kavuşuyor. Sayın Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket başladı".

Merkezin, kadınların üretime katılımı ve yerel istihdamın güçlenmesi açısından örnek oluşturduğunu ifade eden Şahin, kursiyerlerin çabalarını övdü ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaret, kursa katılan kadınların atölye çalışmaları ve ürettikleri ürünlerle bölgesel ekonomiye katkı sağlama hedefini bir kez daha gösterdi.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI KARAOĞLANLI MAHALLESİ’NDE, 'KURSLARIMIZLA KÖYLERDEYİZ PROJESİ' KAPSAMINDA YENİDEN HAYAT BULAN KURS MERKEZİ, KADINLARIN ÜRETİM VE İSTİHDAMINA KATKI SAĞLIYOR. DİKİŞ KURSUNA KATILAN KADINLARLA BİR ARAYA GELEN ŞEHZADELER HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRÜ OKAN ŞAHİN, KÖY OKULLARININ YENİDEN EĞİTİM VE ÜRETİM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.