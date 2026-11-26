Bartın Üniversitesi 2026 TÜBİTAK yetkinlik sonuçları

Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK 2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi'nde değerlendirmeye alınan alt araştırma alanı sayısını 85'e yükseltti. Çalışmada 200 üniversite, 20 ana ve 134 alt araştırma alanında; kalite ve hacim boyutlarında 11 gösterge üzerinden karşılaştırıldı. Bilimsel yayınlar için Scopus, proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı esas alındı ve BARÜ farklı disiplinlerdeki araştırma yetkinliğiyle öne çıktı.

Kalite odaklı başarılar:

BARÜ, kalite boyutunda Mimarlık ile Raylı Sistemler ve Araç İmalatı alanlarında Türkiye birincisi oldu. Mimarlık değerlendirmesinde 129 üniversite yer alırken BARÜ 2023’teki birinciliğini korudu; Raylı Sistemler ve Araç İmalatı alanında ise 54 üniversite arasından birinciliğe yükseldi. Ayrıca kalite boyutunda Enerji Depolama üçüncü, Enerji Verimliliği dördüncü sırada yer aldı; İnşaat Mühendisliği ve İnorganik Kimya alanlarında beşinci olarak altı alanda Türkiye’nin ilk beş üniversitesi arasına girdi.

Hacim, alan sayısı ve ihtisaslaşma:

2023 yılında 61 araştırma alanında değerlendirilen BARÜ, 2026'da bu sayıyı 85'e çıkardı. Bu alanların 33'ünde hem kalite hem hacim bakımından karşılaştırılan üniversitelerin ortanca değerlerini aştı. BARÜ'nün yetkinlik haritasında kalite boyutunda Enerji Depolama, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği ilk üçte yer aldı; hacim boyutunda ise ilk üçü Ormancılık, Eğitim ve Fizik (Yüzey ve Arayüz) oluşturdu.

Üniversitenin ihtisaslaştığı "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanı, Raylı Sistemler ve Araç İmalatı'ndaki birinciliğin arkasındaki çalışmaların önemli bir çıktısı olarak gösterildi. BARÜ, Ulaştırma ve Lojistik alt alanında hem kalite hem hacim açısından karşılaştırılan üniversitelerin ortanca değerlerinin üzerinde yer aldı. Ayrıca BARÜ, geleceğin stratejik araştırma alanları arasında sayılan Bulut Bilişim, Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik alanlarında kalite boyutunda öne çıktı.

Rektörün değerlendirmesi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜBİTAK 2026 Yetkinlik Analizi hakkında değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde açıklanan EngiRank 2026’da İnşaat Mühendisliği alanında Avrupa’da 32’nci sırada olmamız, URAP Türkiye Sıralaması’nda elde ettiğimiz başarı ve THE 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda dünyada ilk 350 üniversite arasına yükselmemiz, araştırma odaklı gelişimimizin önemli göstergeleridir. TÜBİTAK 2026 Yetkinlik Analizi’nde de farklı disiplinlerde bilimsel kalite ve araştırma hacmi bakımından ortaya koyduğumuz performans, bu başarılarımızı destekler niteliktedir. Üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirmeye, stratejik alanlarda uzmanlaşmaya ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu başarılarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), TÜBİTAK 2026 YILI ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZINDA YETKİNLİK ANALİZİ’NDE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN ARAŞTIRMA ALANI SAYISINI 85’E YÜKSELTİRKEN İKİ ALANDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU, ALTI ALANDA İSE İLK BEŞTE YER ALDI.