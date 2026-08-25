Ani U dönüşü kazaya yol açtı: Manavgat'ta araç çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aniden U dönüşü yapan bir hafif ticari araç ile arkadan gelen otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, 07 JG 047 plakalı hafif ticari aracı kullanan Kadir S., 6544 Sokak kavşağına geldiğinde önce yolun sağına geçti. Bu araç, dönüş yapmak için aniden sola kırarak U dönüşü girişiminde bulundu. Arkadan gelen 34 LZ 3870 plakalı otomobili süren Sezgin M. ise dönen araca çarptı ve çarpışma sonucu sürücü yaralandı.

Müdahale ve güvenlik görüntüleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezgin M., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın tamamı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi; görüntülerde hafif ticari aracın önce sağ şeride geçtiği, ardından ani bir sola kırma yaptığı ve arkadan gelen otomobille çarpışmanın gerçekleştiği görülüyor.

Olay, sürücülerin ani manevralarda dikkatli olması gerektiğini ve özellikle kavşak geçişlerinde daha temkinli davranılmasının önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOLUN SAĞ TARAFIN YÖNELDİKTEN SONRA ANİDEN U DÖNÜŞÜ YAPMAK İÇİN SOLA MANEVRA YAPAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ YARALANDI