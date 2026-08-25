Yalova'da jandarma operasyonunda metamfetamin ve kenevir ele geçirildi

Operasyonun genel görünümü:

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yürüttükleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ve Yalova merkezde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftlikköy'deki aramalar:

Çiftlikköy ilçesinde yapılan çalışmada İ.Ş. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 16,5 gram metamfetamin, 0,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Aynı ilçede B.K.'ye ait tarlada bulunan barakada yapılan aramada ise 40 kök kenevir bitkisi bulundu.

Yalova merkezdeki bulgular ve adli süreç:

Yalova merkezde yakalanan Y.T. isimli şüphelinin üzerinde, satışa hazır 5'er gramlık poşetler halinde toplam 35 gram metamfetamin ile iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan İ.Ş., B.K. ve Y.T. hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü bu operasyonlar, bölgedeki sokak satıcılarına ve üretime yönelik çalışmalara karşı sürdürülen müdahalelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ele geçirilen miktar ve paketleme şekli, soruşturmanın ticarete yönelik boyutunu işaret ediyor.

Soruşturmanın detayları ve el konulan malzemelerle ilgili işlemler İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

YALOVA’DA JANDARMA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.