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Çamaş'ta bahçeye giderken kaybolan iki kardeşin cansız bedenleri bulundu

Ordu Çamaş'ta bahçeye giden Melehat Gümüş (60) ile kardeşi Fatma Gümüş'ün (65), yapılan aramalar sonucu dere yatağında cansız bedenlerine ulaşıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamaş'ta bahçeye giderken kaybolan iki kardeşin cansız bedenleri bulundu

olayın gelişimi:

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri mevkisinde yaşayan Melehat Gümüş (60) ile kardeşi Fatma Gümüş (65), bahçeye gittikleri sırada yakınları tarafından kayboldukları fark edilince arama çalışması başlatıldı. Mahalle sakinleri ve aile ile birlikte yürütülen aramalarda, iki kardeşin bulunamadığı belirtilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu ekipler, iki kardeşin cansız bedenlerine civardaki dere yatağında ulaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Melehat ve Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma ve otopsi işlemleri:

İlk değerlendirmelere göre, kardeşlerin bahçede bulundukları sırada dengenin kaybedilmesi sonucu uçurumdan dere yatağına düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni, savcılık talimatıyla yapılacak inceleme ve otopsi sonuçlarıyla belirlenecek.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ve savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor ve yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla ek bilgi paylaşılacağını bildirdi.

Ordu&#039;da uçuruma yuvarlanan iki kardeş hayatını kaybetti

Ordu'da uçuruma yuvarlanan iki kardeş hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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