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Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı

Zonguldak'ta 2008'de Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz soruşturmasında, ev hapsini ihlal eden Emircan İleri iki aylık aramanın ardından yakalandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı

Ev hapsi ihlali sonrası şüphelinin yakalanması

Zonguldak'ta 2008 yılında Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz ile ilgili yeniden açılan faili meçhul cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri iki aylık çalışma sonunda ev hapsi kararını ihlal ettiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma 2025 yılında yeniden başlatıldı. Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan Emircan İleri hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İleri'nin konutu terk etme yükümlülüğünü ihlal ettiği saptanınca emniyet ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Yakalama ve adliyeye sevk:

Polis ekiplerinin yaklaşık iki ay süren takip ve çalışma sonucu, Emircan İleri dün akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan İleri, işlemleri için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili delil ve ifadeleri değerlendirmeye devam ediyor. Emniyetin açıklamasında, adli kontrol tedbirlerinin ihlaline karşı takibi yoğunlaştırdığı ve olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

18 yıl önceki cinayet soruşturmasında ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı

18 yıl önceki cinayet soruşturmasında ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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