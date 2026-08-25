Çanakkale'de huzur uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ve silah ele geçirildi

Uygulama ve yakalamaların özeti:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-24 tarihlerinde merkez ve ilçelerde yürüttükleri huzur uygulamaları kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 10 bin 349 şahıs ve 3 bin 251 araç kontrol edildi; çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 21 şüpheli yakalandı ve bunlardan 5'i mahkeme kararıyla tutuklandı.

Denetimler sırasında trafik kuralı ihlali tespit edilen 889 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunan 120 kişi hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.

ele geçirilen malzemeler ve bulgular:

Operasyonlarda toplam 57,02 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Bu bulgular, yürütülen çalışmaların suç unsurlarını hedefleyen yönünü ortaya koydu.

kumar operasyonu ve diğer işlemler:

Kontrollerde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı iddiasıyla iş yerinde kumar faaliyetinde kullanılan 4 bin 600 TL para ile kumarda kullanılan materyallere el konuldu. İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı; kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Cinsel saldırı şüphesiyle yakalanan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 1 kişi de mahkeme sürecinde serbest kaldı.

Emniyet yetkilileri, uygulamaların kararlılıkla süreceğini ve vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER.