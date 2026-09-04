Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

Olayın gelişimi:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli-Osmaniye kara yolu Endel köyü yakınlarında yol kenarındaki anız yangınından sıçrayan alevler seyir halindeki pamuk yüklü tırın dorsesine ulaştı. Pamukların tutuştuğunu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti ve çekici ile dorsenin bağlantısını ayırdı.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle pamuk yüklü dorsedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; sürücünün müdahalesi, alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi.

Can kaybı ve hasar:

Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölüm veya yaralanma olmadı.

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE ANIZ YANGININDAN SIÇRAYAN ALEVLER, SEYİR HALİNDEKİ PAMUK YÜKLÜ TIRA SIÇRADI. ARACI YOL KENARINA ÇEKEN SÜRÜCÜ, ÇEKİCİYİ DORSEDEN AYIRARAK ALEVLERİN KUPAYA ULAŞMASINI ENGELLEDİ.