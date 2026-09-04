Bodrum'un kırsal mirası tabela çalışmalarıyla agro rotada öne çıktı

Proje ortakları ve amaçları:

Bodrum’un kırsal, tarımsal ve gastronomik değerlerini görünür kılmayı hedefleyen Agro Bodrum Rotası kapsamında yönlendirme levhaları ve tabelaların montajı tamamlandı. Çalışma, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Kaymakamlığı ve TÜRSAB iş birliğinde yürütüldü; BODTO desteğiyle rotadaki tüm destinasyonlarda işaretlemeler yerini aldı. Bu adım, ziyaretçilerin rotayı daha kolay takip etmesini sağlayarak kırsal üretim ve gastronomi alanlarına erişimi artırmayı amaçlıyor.

Rotada son durum ve saha gezisi:

Çalışmaların ardından rota üzerindeki mevcut durumu yerinde incelemek üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven ve Konaklama Komitesi Başkanı Yasemin Akpınar ile birlikte saha gezisi gerçekleştirildi. Heyet, Çiftlik Mahallesi’nden Karaova’ya uzanan hatta zeytinyağı fabrikaları, üzüm bağları, halı dokuma atölyeleri, Garaova Tarım Parkı ile İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesini ziyaret ederek yerel üretim süreçlerini gözlemledi.

Gezide, Bodrum’un yalnızca deniz-kum-güneş algısıyla sınırlı kalmayıp dört mevsim yaşayan bir destinasyon haline getirilmesine dönük adımlar değerlendirildi. Heyet; köy yaşamı, geleneksel halıcılık, organik tarım ve yerel tohum çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bu alanların turizmle entegrasyonunun önemini vurguladı.

Program kapsamında köy kahvesinde bölge sakinleriyle bir araya gelinerek vatandaşların talep ve önerileri dinlendi; alınan geri bildirimlerin rota yönetimi ve gelecekteki tanıtım faaliyetlerine yön vermesi planlanıyor. Tabelalandırmanın tamamlanmasıyla rota daha erişilebilir hale gelirken, yerel ekonomiye katkı sağlama hedefi de güçlenmiş oldu.

AGRO BODRUM ROTASI'NDA TABELA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI