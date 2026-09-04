Mesleki yükseköğretimde üniversite-sanayi iş birliğine yeni adımlar

Toplantı programı ve dijital tanıtım:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ADÜ yetkilileri mesleki ve teknik yükseköğretimin dönüşümü ile üniversite-sanayi iş birliğini masaya yatırdı. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen oturum öncesinde YÖK heyetine ADÜ Merkez Kampüsünün sanal deneyimini sağlayan ADÜ Merkez Kampüs Dijital İkizi VR Deneyimi sunuldu. Bu sunumda üniversitenin teknolojik altyapısı ve dijital dönüşüm çalışmalarını kapsayan proje tanıtıldı; sanal gerçeklik üzerinden kampüsün üç boyutlu ortamında uygulama gösterimleri gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca ADÜ'nün tarihsel yönünü yansıtan Adnan Menderes Fotoğraf Sergisi de YÖK heyetine gezdirildi. Sergide merhum Başbakan Adnan Menderes’in yaşamına dair görsel arşiv hakkında heyete bilgi verildi ve serginin üniversitenin kültürel mirasını görünür kıldığı vurgulandı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak başkanlık etti; heyette Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Doç. Dr. Esat İpek, Akademik Uzman Dr. Açelya Özer ve Uzman Yardımcısı İzzet Anıl Işık yer aldı. ADÜ tarafında ise Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Erkan Salan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Mehmet Boynikar, MYO müdürleri, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri bulundu.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, YÖK heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek meslek yüksekokullarının dönüşümüne yönelik YÖK çalışmalarıyla paralel adımlar atıldığını belirtti. Kent, değişen dijital dünya ve sektör ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının sürekli güncellenmesi gereğine dikkat çekti ve üniversitenin bu dönüşüme uyum sağlama kararlılığını vurguladı.

Gündemde modeller, projeler ve OSB iş birlikleri:

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak yönetiminde ele alınan ana başlıklar arasında işyerinde mesleki eğitim, 3+1 eğitim modeli, uygulama temelli eğitim ile Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulan meslek yüksekokulları ve mesleki-teknik yükseköğretimin yeniden yapılandırılması yer aldı. Toplantıda ayrıca OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve YÖK tarafından sağlanan destekler hakkında paylaşım yapıldı.

Tartışmalarda öne çıkan noktalardan biri, bilişim, imalat, teknoloji ve lojistik gibi stratejik sektörlerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulama temelli eğitim anlayışının güçlendirilmesi oldu. Katılımcılar, mezunların iş hayatına daha etkin şekilde hazırlanabilmesi için eğitim süreçlerinin sektörle daha sıkı ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASTİM OSB meslek yüksekokulu ve uygulama altyapısı:

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ADÜ bünyesinde kurulması planlanan ASTİM Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu oldu. OSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda açılması planlanan bölüm ve programlar, eğitim süreçlerinin sanayi ile entegrasyonu ve OSB'lerde hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin etkin rol alacağı eğitim modelleri üzerine öneriler tartışıldı. Üniversite-sanayi iletişiminin artırılmasının, üretim ve yükseköğretim arasında sürdürülebilir bir etkileşim sağlama açısından kritik olduğu belirtildi.

Toplantı sonrasında YÖK ve ADÜ heyetleri, Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından Meslek Yüksekokulunun eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi binasında inceleme yaptı. Ziyarette ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Bölge Müdürü Erdem Bilgili hazır bulundu. Merkezdeki idari ve teknik ofisler, sınıflar ve uygulamalı eğitim atölyelerinin, öğrencilerin teorik bilgilerle birlikte uygulama deneyimi kazanmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezde bulunan makine ve ekipmanların Üniversiteye tahsis edilmesinin, mesleki eğitimin altyapısını güçlendirerek öğrencilerin sektörün beklentilerine uygun nitelik kazanmasına katkı sunacağı ifade edildi. Katılımcılar, OSB odaklı mesleki eğitim modellerinin hayata geçirilmesiyle mezunların istihdam edilebilirliğinin artacağı ve bölgesel kalkınmaya pozitif etki sağlanacağı görüşünde birleşti.

Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Görüş alışverişlerinin, mesleki ve teknik yükseköğretimin sektör ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması, uygulama temelli eğitim imkanlarının artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlara zemin hazırlaması bekleniyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) EV SAHİPLİĞİNDE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) İLE ADÜ ARASINDA MESLEKİ VE TEKNİK YÜKSEKÖĞRETİMİN DÖNÜŞÜMÜ, UYGULAMA TEMELLİ EĞİTİM VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.