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Ankara emniyeti 29 Ekim ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için güvenlik planlarını gözden geçirdi

Ankara İl Emniyeti, Maksut Yüksek başkanlığında 29 Ekim kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için güvenlik ve koordinasyon planlarını görüştü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara emniyeti 29 Ekim ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için güvenlik planlarını gözden geçirdi

Toplantı gündemi:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksekin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Alınacak tedbirler ve uygulama:

Toplantıda, etkinliklerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi amacıyla birimler arası koordinasyon, görev dağılımı ve sahadaki uygulama prensipleri ele alındı. Katılımcılar iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, denetim ve önleyici tedbirlerin eş zamanlı yürütülmesi konularında görüş birliğine vardı.

Emniyet yetkilileri, planların uygulanması ve izlenmesine yönelik takvimin hayata geçirilmesiyle il genelinde koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. Toplantı, güvenlik hazırlıklarının belirlenen çerçevede ilerleyeceğine dair değerlendirmelerle sonlandırıldı.

ANKARA’DA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KOORDİNASYON...

ANKARA’DA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KOORDİNASYON TOPLANTISINDA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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