valilikten kurumlara tasarruf ve önceliklendirme çağrısı

vali gül: tasarruf, şeffaflık ve yerindelik önceliğimiz

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih’teki Neslişah Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Valiliği 2029 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 3’üncü dönem oturumunda kurum yöneticilerine tasarruf çağrısı yaptı. Toplantıya kamu teşkilatları, kamu ve özel kurum birimleri müdürleri katıldı. Vali Gül, ödenek kullanımında temel prensibin tasarrufa riayet edilmesi olduğunu vurguladı.

toplantıda paylaşılan mali veriler:

Programda 2026 yılında uygulanan bin 493 projeten söz edildi. Bu projelerin toplam tutarı 2 trilyon 420 milyar 556 milyon TL olarak kaydedildi. Önceki yıllar harcaması 573 milyar 516 milyon TL, yıllık ödeneği 260 milyar 349 milyon TL ve 2026 yılı harcama tutarı ise 136 milyar 909 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılının 3’üncü döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52,6 olup 208 proje tamamlandı.

Genel ve özel bütçeli kuruluşların projeleri ayrı ayrı ele alındığında, 2026 yılında yürütülen bin 15 projenin toplam tutarı 1 trilyon 213 milyar 254 milyon TL olarak bildirildi. Bu projelerin önceki yıllar harcaması 409 milyar 233 milyon TL, yıllık ödeneği 127 milyar 981 milyon TL ve yıllık harcama tutarı 74 milyar 825 milyon TL olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58,5 olarak açıklandı.

kurumlara açık çağrı: 2027 teklifleri yerindelik esaslı olsun:

Vali Gül, yıl sonu itibarıyla ödeneklerin zamanında harcanmasının ve yüklenici ödemelerinin hızlandırılmasının önemine değindi. Ancak bu süreçte öncelikli ilkenin tasarruf olduğunu belirterek, "Bir kuruş bir kuruştır" ifadesini kullandı. Gerekli olmayan işlerin, devletin tasarruf öncelikli olduğu bu dönemde teklif edilmemesi gerektiğini söyledi ve 2027 yatırım programına sunulacak işlerin sadece zorunlu olanlarla sınırlı tutulmasını istedi.

Ayrıca Vali Gül, teklif edilecek projelerin Bakanlıklara verilecek bilgi notlarıyla desteklenmesini talep ederek kurumları takip ve şeffaflığa davet etti: "Zorunludur, teklif edelim. Zorunludur, takip edelim. Çok önemlidir. Bana da bunların bilgi notlarını iletin."

afetler ve kentsel dönüşüm önceliği:

Toplantıda afetlere hazırlık konusu da öne çıktı. Vali Gül, kurumların ve kişilerin birinci önceliğinin afetler ve kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirtti. Son dönemde yaşanan toprak kaymaları ve sel benzeri olaylara dikkat çekerek, bu tür olasılıklara karşı daha tedbirli olunmasını istedi.

Okul altyapısına yapılan yatırımların hızlandığına işaret eden Gül, ikili eğitimin azaltıldığı, yeni okullar ve spor tesisleri yapıldığını, 4-6 yaş Kur’an kursları ile bağımlılıkla mücadele kapsamında spor tesislerinin sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Okullardaki kameraların emniyete bağlanmasının takip edilmesini de talep etti.

İSKİ’ye yönelik olarak ise Vali Gül, iki hafta önce yaşanan sel afetinde zarar gören vatandaşlardan ücret alınmaması ve dere yatağı kısmındaki yapıları yıkılan kişilerin zararlarının karşılanması yönünde talepte bulundu.

yol haritası ve beklentiler:

Vali Gül, İstanbul’un sorunları çözebilme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şehirde çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok" dedi. Sorunların doğru zamanda tespit edilmesi ve uygun yöntemle iletilmesinin çözüm için yeterli olacağını belirtti. Kurum yöneticilerine, "Bu hep böyleydi" yaklaşımını terk etmeleri, yetki ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda Vali Gül, bir sonraki oturuma kurumların en üst yöneticilerinin katılmasını istedi; yerine yetkili gönderenlerin toplantıya dahil edilmemesi uyarısında bulundu ve katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasını, "Rabbim devletimizi, milletimizi, şehrimizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin" dileğiyle sonlandırdı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA KONUŞTU