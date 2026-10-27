uşak’ta okul çevrelerinde geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı

Uşak’ta okul çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi

Uşak Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, 14 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekipleri ortak denetimler yaptı. Çalışmalara 1.067 ekip ve 2.665 personel katıldı.

denetimin kapsamı ve bulguları:

Yapılan kontrollerde 1.847 okul ve çevresi, 1.105 umuma açık yer, 259 metruk bina ve 860 okul servis aracı incelendi. Denetimler sırasında toplam 5.242 kişinin sorgulaması yapıldı. Ekipler, hem sabit hem mobil noktalarda çalışma gerçekleştirerek okul saatlerine yönelik riskleri değerlendirdi.

süreç ve hedefler:

Valilik açıklamasında, eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetim ve kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı arasındaki koordinasyonun devam edeceği, ekiplerin hem görünürlüğü artırmaya hem de şüpheli durumlara hızlı müdahale etmeye odaklandığı vurgulandı.

Gerçekleştirilen denetimler, toplum güvenliğini sağlama ve öğrenci güvenliğini artırma hedeflerinin bir parçası olarak planlı şekilde uygulanmaya devam edecek.

UŞAK’TA “GÜVENLİ OKUL GÜVENLİ GELECEK” PROJESİ KAPSAMINDA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.