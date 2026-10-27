Bostancı'da otobüste yolcuya saldırıp biber gazı sıkan şüpheli yakalandı

Olayın ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir otobüste meydana gelen olayla ilgili çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, otobüse binme önceliği nedeniyle çıkan tartışma sırasında bir erkek yolcu, kadın bir şahsa yumruk attı ve devamında otobüs içerisinde biber gazı sıktı.

saldırı ve kaçış:

Olay esnasında diğer yolcularla da tartıştığı belirtilen şüphelinin, otobüsün durmasıyla yaşanan kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçtığı bildirildi. Biber gazından etkilenen yolcular ve saldırıya uğrayan kadın şahsın, olay sonrası polisle iletişime geçerek şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

soruşturma ve gözaltı:

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın faili olduğu belirlenen O.V. (44) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak yakalanan şüphelinin 28 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

Emniyet yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemlerinin ve kamera kayıtlarının önemine dikkat çekti.

Bostancı'da otobüs içinde yolcularla tartışıp biber gazı sıkan şüpheli gözaltına alındı