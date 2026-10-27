Gece yarısı yangınla saldırı: akrabasını yakmakla suçlanan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Karabahşili köyü Çayır mezrasında, iddialara göre Niyazi O. (34), sabah saatlerinde tartıştığı akrabası Yunus Emre Y.'nin evine gitti. Şüphelinin saat 05.00 civarında eve geldiği ve burada bulunan evi ateşe verdiği öne sürüldü.

Aynı saldırı sırasında zanlının, evin dışında park halinde bulunan 33 BDY 710 plakalı motosikleti de yaktığı belirtildi. Evde uyuyan Yunus Emre Y., alevleri fark ederek kendini dışarı attı ve can kaybı yaşanmadı.

müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev ile motosikletin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

gözaltı ve yargılama süreci:

Yangın sonrası jandarma ekipleri, şüphelinin bulunduğu yeri tespit ederek Niyazi O.'nu yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlı, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma, olayın nedenine ve yangının çıkış biçimine ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisiyle devam ediyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE BİR ŞAHIS TARTIŞTIĞI AKRABASINI EVDE UYUDUĞU ESNADA EVİ VE PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ATEŞE VEREREK YAKTI. AKRABASINI YAKARAK ÖLDÜREMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.