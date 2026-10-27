Safranbolu'da yaya geçidi yakınında meydana gelen kaza, kamera kayıtlarına yansıdı

Kaza ve olay yeri:

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı’nda Karayolları karşısındaki yaya geçidi yakınında bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, 57 yaşındaki motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz ağır yaralandı.

Olayda, sürücüsü S.B. olan ve plakası 06 FF 1791 olan otomobil, Çetinceviz’in kullandığı motorlu bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Çetinceviz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve anbean yansımalar:

Kazanın yaşandığı noktada bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar, olayın gelişimini saniye saniye ortaya koydu. Görüntülerde, yolu karşıya geçmeye çalışan Çetinceviz’e hızla yaklaşan otomobilin çarptığı ve çarpmanın ardından sürücünün savrulduğu anlar net biçimde görülüyor.

Görüntüler, kazanın oluş biçimi ve çarpışma anındaki dinamikleri gözler önüne sererken, olayla ilgili tespitler ve değerlendirmeler görüntüler üzerinden yapılabilecek bulgularla destekleniyor.

Önemli bilgiler: Kaza; Adnan Menderes Bulvarı, Karayolları karşısındaki yaya geçidi yakınında, 06 FF 1791 plakalı otomobil ile 57 yaşındaki Güler Çetinceviz'in kullandığı motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelmiştir. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları olay anını kaydetmiştir.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 57 YAŞINDAKİ MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÜLER ÇETİNCEVİZ’İN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.