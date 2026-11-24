Ankara-Gaziantep seferini yapan otobüs Alayhan mevkiinde devrildi

Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve olay yerinde ilk müdahaleler yapılıyor.

Yaralılar ve süren çalışmalar:

İlk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edilmekte olup, yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları devam ediyor; gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacaktır.

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var