Ankara-Gaziantep seferini yapan otobüs Alayhan mevkiinde devrildi
Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kaza yeri ve ilk müdahale:
Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve olay yerinde ilk müdahaleler yapılıyor.
Yaralılar ve süren çalışmalar:
İlk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edilmekte olup, yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.
Kurtarma ve müdahale çalışmaları devam ediyor; gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacaktır.
Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!