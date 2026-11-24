olay nasıl gelişti:

Antalya'nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kaldırımdan motosikletle geçen iki kişi ile yürüyen Yasin Demir ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Hamit Ö. (24) ve K.G. (20)yi saklandıkları evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamit Ö. tutuklanırken, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Bir kız çocuğu babası olan 42 yaşındaki Yasin Demir'in cenazesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Erzincan'a götürüldü. Saliha Hatun Camisi'ndeki öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası naaş, Piri Sami Hazretleri Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında Demir'in 14 yaşındaki kızı Asya Demir, babasının naaşı başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay ve sonrasındaki adli süreç yetkililerce takip edilmeye devam ediyor; soruşturmanın detayları emniyet birimleri tarafından yürütülüyor.

YASİN DEMİR İÇİN SALİHA HATUN CAMİSİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ