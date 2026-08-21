Ankara ile Mukono arasında ticari köprü önerisi

Ankara ile Mukono arasında ticari iş birliği gündemde

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Uganda Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema ve heyetini ATO'da konuk etti. Görüşmede iki ülke iş dünyası arasında yeni iş birlikleri oluşturulması, karşılıklı ticaretin artırılması ve somut iş bağlantıları kurulması hedefleri ele alındı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar:

Toplantıda ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran de hazır bulundu. Mukono heyetine inşaat ve mühendislik sektörlerinden Eng Musoke ile Sheikh Adnan eşlik etti. Taraflar Türkiye ile Uganda arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını vurguladı ve bunun büyütülmesi için somut adımlar atılması gerektiğinde görüş birliğine vardı.

Ankara'nın sunduğu imkanlar:

Baran, Afrika'nın genç nüfusu ve gelişen ekonomisinin Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırdığını belirterek Ankara'nın güçlü üretim ve hizmet altyapısını anlattı. Savunma ve havacılık, sağlık ve medikal üretim, inşaat ve iş makineleri, tekstil ve eğitim gibi alanlarda başkentin kapasitesi ve üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ile sağlık kuruluşlarının uluslararası iş birliklerine uygun ortam sunduğu aktarıldı.

Baran, Türkiye ile Uganda arasındaki mevcut ticaret hacmi hakkında da bilgi vererek aradaki ticaretin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. İki ülke arasındaki dış ticaretin, 120 milyon doları ihracat olmak üzere 160 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Baran, ihtiyaç duyulan sektörlerin doğru tespitiyle, karşılıklı ziyaretler ve doğrudan iş görüşmeleriyle bu hacmin yukarı taşınabileceğini söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

İş birliği protokolü ve sonraki adımlar:

Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Kalema, Uganda'nın özellikle makine, yol ve inşaat ekipmanları ile yedek parça ihtiyacında Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti ve Türk ürünlerinin Doğu Afrika pazarında daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti. Kalema, ATO ile Mukono Bölgesi Ticaret Odası arasında kurumsal bir iş birliği protokolü imzalanmasını önerdi.

Baran öneriye olumlu yaklaşarak protokol taslağının hazırlanabileceğini ve bunun kapsamında karşılıklı iş insanı heyetlerinin düzenlenmesi, ATO üyeleri ile Ugandalı iş insanlarının B2B görüşmelerde bir araya getirilmesi, iki ülkenin üretim ve yatırım imkanlarının tanıtılması ile sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi gibi somut çalışmalar yürütülebileceğini belirtti.

Görüşme, tarafların önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve iş heyetleri aracılığıyla temasları artırma niyetiyle sona erdi; atılacak ilk adımların protokol taslağı üzerinden şekillendirilmesi bekleniyor.

UGANDA MUKONO BÖLGESİ TİCARET ODASI BAŞKANI JUMA KUTAKULİMUUKİ KALEMA ATO İLE MUKONO BÖLGESİ TİCARET ODASI ARASINDA BİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMASINI ÖNERDİ.