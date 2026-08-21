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ankara ve mukono arasında ticari köprü kuruluyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Mukono heyetiyle görüşerek Türkiye-Uganda arasındaki 160 milyon dolarlık ticareti artırmak için protokol teklif etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ankara ve mukono arasında ticari köprü kuruluyor

Ankara ve Mukono arasında yeni işbirliği adımları

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Uganda Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni iş birliği alanlarının oluşturulması ve karşılıklı yatırımların artırılması gündeme geldi.

Ticaret hacmi ve hedefler:

Baran, Türkiye ile Uganda arasında mevcut ticaret hacminin ülkelerin potansiyelini tam yansıtmadığını vurguladı. Mevcut durumda iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 160 milyon dolar olduğunu, bunun içinde Türkiye'nin ihracatının 120 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti. Baran, bu seviyenin yükseltilmesi için ihtiyaç duyulan sektörlerin doğru tespit edilerek iş insanlarının doğrudan bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda, karşılıklı ziyaretler, doğrudan iş görüşmeleri ve sektör odaklı temasların ticaretin artırılmasında kilit rol oynayacağı üzerinde duruldu. ATO, bu süreci desteklemek üzere üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ankara'nın sunduğu imkanlar ve uygulama adımları:

Baran, Ankara ekonomisinin savunma ve havacılık sanayiinden sağlığa, medikal üretimden inşaat ve iş makinelerine, tekstilden eğitime kadar çok sayıda alanda güçlü üretim ve hizmet altyapısına sahip olduğunu anlattı. Üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve sağlık kuruluşlarının uluslararası iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğu altı çizildi.

Görüşmede protokol önerisi somutlaştırıldı; taraflar arasında kurumsal iş birliği kurulması, karşılıklı iş adamı heyetlerinin düzenlenmesi ve ATO üyeleriyle Ugandalı iş insanlarının B2B görüşmelerde buluşturulması planları değerlendirildi. Baran, protokol taslağının hazırlanabileceğini ve uygulamaya yönelik somut çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Mukono Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Juma Kutakulimuuki Kalema ise Uganda'nın makina, yol ve inşaat ekipmanları ile yedek parça ihtiyaçlarında Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti. Kalema, Türk ürünlerinin Uganda ve Doğu Afrika pazarında daha görünür olması gerektiğini vurgulayarak iki Oda arasında bir iş birliği protokolü imzalanmasını önerdi. Ziyarette Eng Musoke ve Sheikh Adnan gibi inşaat ve mühendislik sektöründen iş adamları da heyete eşlik etti.

Toplantıya ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran da katıldı. Taraflar, önerilen protokol çerçevesinde sektörel tanıtım, doğrudan yatırımlar ve ticari heyet organizasyonları gibi uygulamalı adımlarla ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, UGANDA MUKONO BÖLGESİ TİCARET...

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, UGANDA MUKONO BÖLGESİ TİCARET ODASI BAŞKANI JUMA KUTAKULİMUUKİ KALEMA VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KONUK ETTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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