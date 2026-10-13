Ankara'da buluşma: Hakan Fidan ve Petra Bayr parlamenter iş birliğini görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr'ı kabul etti. Kabul, resmi temas kapsamında gerçekleştirildi ve iki kurum arasındaki iletişimin sürdürülmesine işaret etti.

Parlamenter ilişkilerin önemi:

Buluşma, parlamenter düzeyde temasların korunmasının ve güçlendirilmesinin önemini gösteriyor. Taraflar arasındaki görüş alışverişi, kurumlar arasındaki iş birliği zeminini korumaya yönelik olarak değerlendirildi.

Görüşmenin yansımaları:

Kabul, diplomatik ve parlamenter ilişkilerin devam ettiğine dair somut bir adım olarak kayda geçti. Resmi açıklama ve takip edilecek adımlar ilgili kurumların süreçleri çerçevesinde şekillenecektir.

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Meclis Başkanı Bayr’ı kabul etti