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Bakan Kurum'dan Üsküdar için iş birliği vurgusu

Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nu kabul ederek ilçede ortak çalışmaya vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Kurum'dan Üsküdar için iş birliği vurgusu

Bakanlıkta kabul: ortak çalışma vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlıkta kabul etti. Kabul, taraflar arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sürdürülmesine işaret etti.

görüşmenin odağı:

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Üsküdar için iş birliğini öne çıkardı. Paylaşımda yer alan ifadeyle Üsküdar için güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz mesajı, merkezi yönetim ile yerel temsilciler arasında ortak hareket etme iradesini vurguladı.

yerel ve merkezi koordinasyon:

Toplantı, ilçeye yönelik hizmetlerin koordinasyonu, proje eşgüdümü ve önceliklerin uyumlaştırılması gibi genel başlıklarda ortak zeminin güçlendirilmesine odaklandı. Tarafların bir araya gelmesi, uygulama süreçlerinde iletişimin ve ortak sorumluluğun önemine işaret ediyor.

Görüşme notları Bakan Kurum'un sanal medya hesabında paylaşıldı; açıklamada toplantının sürdürülecek iş birliğinin sinyalini verdiği tekrarlandı. Katılımcıların isimleri ve ünvanları toplantı boyunca korunarak kamuoyuna duyuruldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR...

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN VE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI TAHA SARICAOĞLU’NU BAKANLIKTA KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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