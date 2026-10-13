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Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden polisin ailesi serbest kalan şüphelilere tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırırken öldürülen polis Seydullah Orçan'ın ailesi, 3 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterip adalet istedi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavgayı ayırırken hayatını kaybeden polisin ailesi serbest kalan şüphelilere tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 8 Ekim'de iki grup arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışırken silahla vurulan polis memuru Seydullah Orçan (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından aile yakınları, soruşturma sürecine ve şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

Görüntüler ve olayın kronolojisi:

İlçedeki Beyoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri, Orçan'ın kendi aracıyla olay yerine geldiğini ve iki grubun kavgasını ayırmaya çalıştığını gösteriyor. Bir süre sonra ayrılan Orçan, aracına binip eve döndü. Görgü ve kamera kayıtlarına göre, Orçan'ın daha sonra telefonla arandığı, arayan kişinin onu pastanenin önüne çağırdığı; olay yerine gelen dört kişiden birinin silahla ateş ederek Orçan'ı vurduğu anlar kayıtlarda yer aldı.

Orçan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin ifadelerine göre saldırgan olay yerinden yaya olarak uzaklaşmış, ardından üç kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırılmıştır.

Ailenin iddiaları ve talepleri:

Ökkeş Koç (yeğen ve damat), aile adına yaptığı açıklamada, karşı tarafla herhangi bir husumet, alacak-verecek veya akrabalık bağları bulunmadığını, sadece soyadı benzerliği olduğunu belirtti. Koç, 'Babam görev çıkışı iki grubun kavgasını aralamak için olay yerinde bulunuyor. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi iki grubu aralıyor, hiçbir şekilde müdahale etmiyor' dedi ve zanlıların geliş şekline dikkat çekti.

Koç, görüntülerde planlı bir düzen olduğunu iddia ederek, 'Olay yerine arabayla dört şahıs geliyor. Babamı katleden şahıs elinde silahla olay yerinden yaya olarak kaçıyor. O üç şahıs da arabayla planladıkları yerde babamı katleden şahsı arabaya bindirip kaçırıyorlar. Babam defnedilmeden o üç şahıs serbest bırakıldı. Biz bunu yediremiyoruz' diye konuştu.

Olayın bir diğer mağdur yakını, polis memurunun kızı Burcu Orçan, zanlılardan birinin madde bağımlısı olduğunu ve diğer üç kişinin hem yardım-yataklık hem de silah temininde rol oynadığını iddia etti. Burcu Orçan, 'Babam için adalet istiyorum. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum' ifadelerini kullandı.

Aile, soruşturmanın görüntüler ışığında yeniden değerlendirilmesini, serbest bırakılan şüpheliler hakkında yeniden işlem başlatılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyor. Olayı belgeleyen güvenlik kamerası görüntüleri ve aile açıklamaları, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Son olarak, Orçan ailesi, hem failin yakalanması hem de olaya karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik etkin bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineleyerek adalet beklediklerini belirtti.

Kavgayı ayırırken öldürülen polis memurunun ailesinden adalet çağrısı

Kavgayı ayırırken öldürülen polis memurunun ailesinden adalet çağrısı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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