Kılıçdaroğlu'ndan partiden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ahlak eleştirisi

Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında ana mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşarak bir dizi politika ve etik tartışmasına değindi. Toplantının açılışında Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, Manisa'daki maden faciasının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri de rahmetle andı ve siyasi gündeme dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Çözüm süreci ve bölgedeki beklentiler:

Kılıçdaroğlu, Şırnak ziyareti izlenimlerini aktarırken bölgedeki halkın çözüm sürecine hem destek hem de endişe taşıdığını vurguladı. 'Halkın çözüm süreciyle ilgili olarak duyarlılığı var ama endişeleri de var' sözleriyle, bölge halkının 'İnşallah bozulmaz' dileğini aktardı. CHP'nin geçmişten bugüne sorunun çözümüne katkı verdiğini belirten lider, sorunun çözülmesinin ülke ve bölge huzuru için öncelikli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, birlikte yaşama vurgusu yaparak ayrımcılığa ve teröre yer olmaması gerektiğini, CHP'nin 'kalbinin Doğu'da, Güneydoğu'da attığını' ifade etti ve barış ile demokrasi temelinde çözüm taleplerini yineledi.

Eğitime erişim ve yerel sorunların taşınması:

Şırnak ziyaretinde karşılaştığı küçük bir kız çocuğunun 'okula gitmek istiyorum ama köy yolları çok kötü' talebini aktaran Kılıçdaroğlu, bu isteği hem Milli Eğitim Bakanlığına hem de yolları yapacak ilgililere iletmeyi taahhüt etti. Lider, 'Okumak isteyen bir kız varsa elinden tutmak ve onun sorunlarını mutlaka çözmek gerekiyor' diyerek eğitime erişimin önemine dikkat çekti.

Basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler:

Medyanın saygınlığının zedelendiğini kabul eden Kılıçdaroğlu, doğru haber vermemenin halkı yanılttığını ve güveni azalttığını söyledi. Buna karşın basın özgürlüğünün korunmasının gerekliliğini vurguladı: 'Ne olursa olsun hiçbir gazeteci tutuklanmamalı' ve ev hapsinin bu konuda uygulanmaması gerektiğini belirtti. Gazetecilerin tutuklanmasının demokraside yara açtığını ifade etti.

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi ve yolsuzluk iddiaları

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik eleştiriler oldu. Kılıçdaroğlu, bu başkanların nasıl seçilip sonrasında transfer olduklarına dair şaşkınlığını dile getirdi ve süreci sorguladı.

Bu geçişleri iki olasılıkla açıkladı: ya malı götürüp sığınacak bir yer aramak ya da başka nedenlerle taraf değiştirmek. Sözlerini, 'Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var arkadaşlar, ahlak sorunu var' diyerek sürdürdü. Kılıçdaroğlu, iktidarın koruyuculuğunun bu tür davranışları teşvik ettiğini savundu.

Ayrıca yolsuzluk iddiaları ve fon tartışmaları bağlamında devlet bürokrasisi ile siyasetçilerin ilişkisinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Mecliste araştırma önergesinin reddedilmesini eleştirerek, reddedenlerin bu suça ortak olduğunu ima etti ve her şeyin 'milletin gözü önünde' yapılması gerektiğini söyledi.

Temel haklar, laiklik ve kadınların özgürlüğü

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da başörtülü kadınların okula alınmamasına yönelik uygulamaları eleştirdi ve Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ayrışmalara atıfta bulundu. 'Kadınların başı açık, başı kapalı diye ayrılması doğru değil' diyerek herkesin inanç ve yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Laikliğin güvencesinin başörtüsü olmadığını, esas güvencenin demokrasi ve insan hakları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kadınların eğitim ve kamusal hayata katılımının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. 'Hiç kimsenin birisinin inancını ölçme hakkı ve yetkisi yoktur' sözleriyle dini tercihler üzerinden ayrımcılığa karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu ayrıca siyasette ve kamu yönetiminde temizliği öne çıkararak, 'Arına arına gideceğiz. Türkiye'yi ve siyaseti kirlilikten arındıracağız' ifadesini kullandı ve CHP'de şaibeli isimlere yer olmadığını dile getirdi. Konuşma, hem yerel yönetim etiği hem de ulusal demokratik ilkeler konusunda net mesajlar içeren kapsamlı bir değerlendirme olarak öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var"