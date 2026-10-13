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Emşav Marmara bölge başkanlığına İbrahim Hakkı Yıldırım atandı

İbrahim Hakkı Yıldırım, EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı'na atandı; mazbatasını aldı ve şehit aileleri ile gazilere hizmeti güçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Emşav Marmara bölge başkanlığına İbrahim Hakkı Yıldırım atandı

EMŞAV Marmara bölge başkanlığında göreve başlama

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Marmara Bölge Başkanlığı görevine İbrahim Hakkı Yıldırım atandı. Yıldırım, görevi Mehmet Gül'den devraldı ve mazbatasını EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın elinden alarak resmen göreve başladı.

devir teslim töreninin önemi:

Gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Başkan Yıldırım, Marmara Bölgesi'ndeki vakıf çalışmalarını devraldı. Tören hem kuruluş içi bir bayrak teslimi niteliği taşıdı hem de bölgesel koordinasyonun sürekliliğini sağlamaya dönük bir adım olarak değerlendirildi.

yıldırımın öncelikleri ve sorumluluk vurgusu:

İş insanı İbrahim Hakkı Yıldırım, görevi bir makamdan öte büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet olarak tanımladı. Yıldırım yaptığı açıklamada: "EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı görevini şahsıma tevdi edilen bir makamdan öte, büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet olarak görüyorum. ... Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olacak, vakfımızın değerlerini Marmara Bölgesi’nin her noktasında en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Bu kutlu görevin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vakfın hizmet çıtasını yükseltmeyi ve bölgede yürütülen destek çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu yaklaşım, hem bölgesel hizmetlerin koordinasyonu hem de şehit yakınları ve gazilerle yürütülen iletişimin geliştirilmesi açısından öncelikli kabul ediliyor.

marmara bölgesinin kapsadığı iller:

EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova olmak üzere toplam 11 ilde aktif faaliyet gösteriyor. Bölge başkanlığının rolü, bu illerdeki şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin eşgüdümünü sağlamak ve vakfın değerlerini yaygınlaştırmaktır.

Yeni dönemde yapılacak uygulamalar ve saha çalışmalarının ayrıntıları, başkanlığın programı netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) MARMARA BÖLGE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE...

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) MARMARA BÖLGE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE İBRAHİM HAKKI YILDIRIM ATANDI. GÖREVİ MEHMET GÜL’DEN DEVRALAN YILDIRIM, MAZBATASINI EMŞAV GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN YILMAZ’IN ELİNDEN ALARAK RESMİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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