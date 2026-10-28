Ankara’da drift operasyonunda 14 kişiye ev hapsi

Operasyonun detayları:

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelen ihbar üzerine Etimesgut ilçesi Şaşmaz Sanayi Bölgesi ve çevresinde drift yapan, kazalara sebebiyet veren ve bölgede huzursuzluk oluşturan şahısların tespiti için yaklaşık 2 buçuk ay süren bir çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında çok sayıda kamera incelemesi yapılırken, sivil ekipler tarafından saha görüntülemeleri gerçekleştirildi. Drift yapan şahıslar ile kullandıkları araçlar ve birlikte hareket ettikleri gruplar tespit edildi. Bölgede yapılan uygulamalarda modifiye edilmiş araçlar, eski model araçlar ve motosikletler üzerinde kontroller gerçekleştirildi; trafik güvenliğini tehlikeye düşüren faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan işlemler ve uygulanan cezalar:

Yaklaşık 2 buçuk aylık çalışma süresince gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 26 şahıs ve 26 araç hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda yapılan idari işlemler neticesinde toplam 3 milyon 640 bin lira idari para cezası uygulandı.

Elde edilen bilgi, görüntü ve saha tespitleri doğrultusunda drift yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14 hakkında ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

Amaç ve kapsam:

Yürütülen çalışmalar; kamera incelemeleri, saha görüntülemeleri ve bölge uygulamalarını kapsayacak şekilde planlandı. Çalışmanın temel amacı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren faaliyetleri tespit ederek önlemek ve bölgede huzurun sağlanmasıydı.

Ankara’da drift operasyonu: 14 şahsa ev hapsi