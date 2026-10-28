Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan kişi jandarmaya teslim edildi

operasyon ve yakalama:
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tespit edilerek yakalandı.
Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
adli süreç ve teslim:
Jandarmadaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlem sonucu şahıs, mahkeme/cezaevine teslim edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
MALATYA'DA HAKKINDA 48 YIL 6 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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