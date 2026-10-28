Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,5667 +0,37%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.490,06 -0,58%
EUR/USD 1,1151 +0,18%
Brent Petrol 111,57 +1,97%
--°

Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan kişi jandarmaya teslim edildi

Hekimhan'da jandarma, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı; evinde 970 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve iki telefon ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan kişi jandarmaya teslim edildi

operasyon ve yakalama:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 970 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlem sonucu şahıs, mahkeme/cezaevine teslim edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

MALATYA&#039;DA HAKKINDA 48 YIL 6 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA...

MALATYA'DA HAKKINDA 48 YIL 6 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu'da kontrolü kaybeden araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
images

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enk...
images

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme...
images

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında

Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş