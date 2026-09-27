Ankara'da uçuşa elverişlilik toplantıları ile TUSAŞ'ta teknoloji günü yapıldı

Toplantı ve etkinlikler:

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre, 19’uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu (Airworthiness Review Board-ARB), 22’nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Review Board-AWAG), 17’nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi (Tiger Team-TT) toplantıları ile TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyeti icra edildi.

Katılımcı sayısı ve dağılımı:

Paylaşımda, toplantı ve etkinliğe 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesi olmak üzere toplam 127 kişi katıldığı belirtildi.

Toplantıların önemi:

Uçuşa elverişlilik konusundaki bu toplantılar, üye ve ortak ülkeler arasında teknik uyumun sağlanması, standartların değerlendirilmesi ve bilgi paylaşımına zemin oluşturması bakımından önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı, söz konusu faaliyetlerin koordineli bir şekilde icra edildiğini vurguluyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), ANKARA'DA 19'UNCU MÜTTEFİKLER İÇİN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK GÖZDEN GEÇİRME KURULU TOPLANTISI, 22'NCİ NATO UÇUŞA ELVERİŞLİLİK TAVSİYE GRUBU TOPLANTISI, 17'NCİ NATO SAVAŞ ZAMANI UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YAZIM EKİBİ TOPLANTISI VE TUSAŞ TESİSLERİNDE TEKNOLOJİ GÜNÜ FAALİYETİNİN YAPILDIĞINI DUYURDU.