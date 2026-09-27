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Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi, tedavi serviste sürüyor

Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba, pazar ziyaretinde fenalaşıp Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı; kontrollerde belinde kırık tespit edildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi, tedavi serviste sürüyor

Olayın detayları:

Malatya'da pazar ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tespit edilen yaralanma ve müdahale:

Hastanede yapılan kontrollerde Ağbaba'nın belinde kırık olduğu belirlendi. İlk olarak yoğun bakımda takip ve tedavisi yapılan vekilin sağlık durumu stabilize edilince yoğun bakımdan çıkartılarak servise alındı.

Tedavi süreci:

Servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Yapılan müdahaleler ve takiplerin sürdüğü, sağlık ekibinin durumu izlemeye devam ettiği öğrenildi.

AĞBABA&#039;NIN BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

AĞBABA'NIN BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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