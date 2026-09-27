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Arkeofest Aktopraklık Höyük'te geçmişi çocuklarla buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 5'inci Arkeofest'i Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirildi; çocuk atölyeleri ve Grup Rafadan konseri yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Arkeofest Aktopraklık Höyük'te geçmişi çocuklarla buluşturdu

Arkeofest'in 5'inci yılı kent tarihini sahneye taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen Arkeofest, son gününde de tarih ve arkeoloji meraklılarını Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta bir araya getirdi. Etkinlik, Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından organize edildi. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları ve mimari canlandırmalarla 8 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan arkeopark, ailelere ve çocuklara tarihle iç içe deneyimler sundu.

Çocuk etkinlikleri ve Grup Rafadan:

Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik programlar ön plana çıktı. Aileleriyle gelen ziyaretçiler, Rafadan Tayfa karakterleriyle düzenlenen sahne gösterileri ve Grup Rafadan'ın konseri eşliğinde şarkılar söyleyip eğlendi. Bu etkinlikler, küçük yaştaki katılımcılara hem eğlence hem de tarih bilincini birlikte sunarak festival atmosferinin aile odaklı olmasını sağladı.

Deneysel arkeoloji atölyeleri:

Arkeofest boyunca düzenlenen deneysel arkeoloji atölyeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yontma taştan alet yapımı, bitkilerle kumaş boyama, Neolitik dönem mimarisi, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, sikke basımı ve antik yemek yapımı gibi uygulamalı atölyeler katılımcılara geçmişin üretim tekniklerini deneyimleme imkanı verdi. Ziyaretçiler bu atölyelerde arkeolojik bilgileri yalnızca dinlemekle kalmayıp, uygulayarak öğrenme fırsatı buldu ve tarihsel süreçleri somut adımlarla keşfetme şansı elde etti.

Arkeofest, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ın sunduğu mekanik ve görsel altyapıyla kent sakinlerine tarihsel sürekliliği hissettirdi; organizasyonun aile ve eğitim odaklı içeriği, festivalin hem eğitici hem de kapsayıcı bir buluşma noktası olarak algılanmasını sağladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA MÜZELER...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT TARİHİ VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BURSA MÜZE TARAFINDAN BU YIL 5'İNCİSİ DÜZENLENEN ARKEOFEST, BURSALILARA TARİHLE İÇ İÇE BİR FESTİVAL DENEYİMİ SUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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