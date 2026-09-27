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Mahalle bağını güçlendirin: muhtarlar sosyal hizmet ağının ilk halkası

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarlardan ihtiyaç sahibi vatandaşları vakıflara, kaymakamlığa veya Sosyal Hizmet Merkezine yönlendirmelerini istedi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mahalle bağını güçlendirin: muhtarlar sosyal hizmet ağının ilk halkası

toplantı ve ana mesaj:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bahçelievler Yayla Sosyal Tesisi'nde düzenlenen muhtar buluşmasında mahalle düzeyinde erken müdahalenin önemini vurguladı. Göktaş, muhtarlardan mahallede zaman zaman ortaya çıkan süreli veya tek seferlik ihtiyaçları tespit ederek vakıflarımıza, kaymakamlığa ve ihtiyaç halinde Sosyal Hizmet Merkezimize yönlendirme yapmalarını istedi.

muhtarların rolü ve sahadaki tespitler:

Bakan Göktaş, muhtarları vatandaşla doğrudan bağı olan en önemli kurumlardan biri olarak tanımladı ve onların mahallede kimlerin yaşadığını, kimin hangi alanda desteğe ihtiyaç duyduğunu bildiklerini belirtti. Konuşmasında şehirleşme ve yalnızlaşma eğilimine dikkat çekerek, hanelerin yüzde 58

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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