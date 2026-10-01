Ankara'da ulaşımı hızlandıracak yeni hat: YHT gar ile Esenboğa arası 36 km ray

projenin kapsamı ve hedefi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da kent içi ve havalimanı bağlantısını güçlendirecek yeni raylı sistem projesine ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, projenin 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyontan oluşacağını belirtti.

Proje, yüksek hızlı tren garı ile Esenboğa Havalimanı arasında doğrudan bağlantı sağlayacak şekilde planlandı; hattın tasarım hızı ise saatte 120 kilometre olarak açıklandı.

istasyon dağılımı ve hat kesimleri:

Bakan Uraloğlu, hattın üç ana kesime ayrıldığını ve her bir kesimde dört istasyon yer alacağını şu şekilde paylaştı: YHT Gar–Siteler: 8,5 km, Siteler–Pursaklar: 12 km, Pursaklar–Esenboğa: 15,5 km. Böylece toplam uzunluk 36 kmye ulaşıyor ve toplam 12 istasyon ile hizmet verecek.

Pursaklar–Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanlarının da inşa edileceği bildirildi; bu tesisler hattın işletme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlandı.

yapım süreci ve saha çalışmaları:

Bakanlık yetkilileri, hattın üç kesiminde de yer tesliminin tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, "Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmalarının sürmesi, sahada ön hazırlıkların yapıldığını ve inşaatın bir an önce başlaması için adımların atıldığını gösteriyor. Bakanlık, yapım çalışmalarına yönelik hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

36 KİLOMETRELİK YHT GAR-ESENBOĞA HAVALİMANI RAYLI SİSTEM HATTI